Püsime ka pensipäeval kodus!

“Reedene päev on ilmselt ärev küll. Kõik ju ootavad, kui palju see pension siis ikka tõuseb,” tõdes Saaremaa pensionäride ühenduse juht Aili Juhkam. Tema isiklikult pensionipäeval sularaha välja võtmas ei käi ja ka enamik tema tutvusringkonna eakatest kasutab pangakaarti. Seetõttu arvab Juhkam, et raha väljavõtmise paanikat küll ei tule. “Samas jälle, kui sularaha kotis ei ole, on natuke selline õõnes tunne küll,” möönis ta.

Teine probleem on selles, et eakatel hakkab sarnaselt mitte ainult laste, vaid ka kõigi teiste kodus istujatega igav. Päevakeskused on kinni, igasugune huvi- ja seltsitegevus seiskunud. Pensionipäev ja vajadus sularahavarusid täiendada võib paljude jaoks olla täiesti arusaadav põhjendus, et nelja seina vahelt välja tulla.

“Me telefoni teel ikka ju omavahel suhtleme ja pärime tervise järele. Aga – eks kiputakse ikka välja küll,” tunnistas Juhkam, kelle sõnul on eriti raske neil, kes on kogu aeg ka ise tegusad olnud. “Korra nädalas inimesed ju ikka peavad poes käima. Ja paljudel pole kedagi, kes seda nende eest teeks,” arutles ta.

APARAADI JUURES: Orissaare eakate eestvedaja Marika Rauk kasutab ise küll enamasti pangakaarti, kuid teab, et paljude eakate jaoks on sularaha igapäevaselt väga oluline. FOTO: Maanus Masing

Seltsingu Orissaare Eakad eestvedaja Marika Rauk ei käi samuti pensipäeval raha välja võtmas, kuid teab, et paljud seda siiski teevad. “Eriti just praegu on sularaha väga vaja, sest paljud ju lasevad endale poest süüa tuua. Aga ma loodan, et inimesed saavad asjast aru ja eks enamus ikka istub korralikult kodus,” rääkis ta.

Liikumispiirangute järgimisest räägib tema sõnul Orissaare alevis igapäevaselt avanev pilt – tänavad on praktiliselt inimtühjad.

Ka Juhkam usub, et eakad praegu sellisel riskantsel ajal kergekäeliselt õue siiski ei tüki. Ja nooremad sugulased-pereliikmed võiks jälgida, et vanad välja ei läheks, ning aitaks neid tarvidusel kas internetipanga kasutamisel või siis käiks pangaautomaadi juures ära, kui tõesti muidu ei saa.

Kuressaares on inimeste käsutuses praegu kuus Swedbanki, neli SEB panga, üks LHV ja üks Luminor panga automaat. Maapiirkonnas on sularahaautomaadid Salmel, Kärlal, Leisis, Valjalas, Orissaares ja Liival