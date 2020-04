Dr Popov: inimeste koduspüsimine säästab ka meedikuid

„See on väga lihtne valem, millega me peame niikaua edasi elama, kui koroonaviirus Eestis on,” selgitas dr Popov. Kõige lihtsamad ja olulised meetmed ongi koduspüsimine, 2x2 reegel, hügieen ja isikukaitsevahendite kasutamine.

Mediitsiinijuht ütles, et kindlasti hakkavad inimesed kodusolemisest ära tüdinema. Vaadates koroonaviirusega võitlemise numbreid peab igaüks tegema tema sõnul järelduse, et kas tasub ikka juba välja minna või prooviks veel kodus püsida. „Ma usun, et numbrid näitavad inimestele selle haiguse tõsidust,” nentis ta.