Karantiini määratud mees läks siiski ise poodi

Lisaks tavaülesannetele kontrollivad politseinikud valitsuse korraldusel ka eriolukorra reeglitest kinnipidamist. "Hea meel on tõdeda, et enamik saarlasi suhtub piirangutesse mõistvalt ja peab neist kinni. Samas on ka neid, kellele peame selgitama, miks on vajalik koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kodus olla," rääkis Matis Sikk, kelle sõnul teatati näiteks reedel politseile, et Saaremaal käib maapiirkonna kauplusest oste tegemas 44-aastane mees, kellel on kahenädalane kodus viibimise kohustus.