Endine abilinnapea loeb oma raha seda kaaludes

“Sul ei pea haridust olema. Bisnis peab olema. Pead jagama bisnist,” ütleb täna õhtul eetrisse mineva saate peategelane oma restoranis istudes. Päeva kassat mees lugema ei vaevu, vaid paneb erineva väärtusega kupüüridest koosneva paki köögikaalule ning teab oma sõnul täpselt, et rahapakis on 2500 dollarit.

17 aastat tagasi enda sõnul skandaalide eest naise Heli ja kolme lapsega Torontosse pagenud Tenno on jõudnud otsaga Vaikse ookeani ääres asuvasse Jaco kuurortpiirkonda. Oma sõnul hakkas ta alguses lihtsalt Costa Ricas käima, kuni otsustas sinna paigale jääda.

Tenno abikaasa Heli elab enamiku ajast Torontos. Ta kirjeldab Illarit kui omamoodi edasipüüdliku meest, kes oli paarkümmend aastat tagasi energiat ja tahtmist täis. See tõi kaasa konflikte ning pere otsustas Eesti tolmu jalgelt pühkida. Heli sõnul oli see ainuõige otsus.

Illar Tenno tunnistab ka, et skandaalid jälitasid teda liiga palju ja aeg oli võtta teine kurss.

Saates oma kinnisvarafirma objekte näitav Tenno tõdeb, et alustada ei olnud Costa Ricas kerge, aga nüüd on ta juba edu saavutanud.