SELGITUS ⟩ Terviseametnik: ma ei süüdista Kuressaare haiglat

Martin Kadai ütles Saarte Häälele, et Terviseametil ei ole Kuressaare Haiglale etteheiteid ning Terviseamet ei ole ühelgi hetkel Kuressaare Haiglat tegevusetuses või eksimustes süüdistanud. „Minu hinnangul on Kuressaare Haigla hästi raske olukorraga toime tulnud. On olnud palju segadust, möödarääkimist ja tihti lausa pahatahtlikku valesti tõlgendamist,” ütles Kadai.

Kadai tõdes, et Kuressaare haigla töötajate nakatumised ei ole suure tõenäosusega olnud kõik tööalased. Ta nentis, et tavapärases praktikas ei kasuta meedikud sellisel moel isikuikaitsevahendeid nagu epideemia tingimustest. „ Tol hetkel puudus arusaamine nakkuse nii laialdasest levikust Saaremaal. Seega puudusid põhjendatult ka nii ranged reeglid iga patsiendi puhul kasutada isikukaitsevahendeid,” selgitas ta, et keegi pole midagi valesti teinud.

Haiglasisest nakatumist on ette tulnud teisteski raviasutustes, kus ei osata COVID-19 viirust kahtlustada. „See on paratamatu,” tõdes Kadai.

Patsiendil kas puuduvad haigussümptomid või on need avaldunud mõne muu haigusega koos ja neid on keeruline eristada.

Martin Kadai on kiitunud Võru haigla tegutsemist ja tõdes, et heale leviku piiramisele tuli kasuks soodne ajastus. Saaremaa oli esimese laine kätte saanud.