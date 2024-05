Veebikülg saare.events läheb sellise nime kujul minevikku

Kuigi valitsus ei võtnud paar aastat tagasi kindlat seisukohta, kas keelata Eestis võõrkeelsed veebiaadressid, on siiski paljud riigiasutused ja organisatsioonid oma varasemad võõrkeelsed veebiaadressid muutnud juba eestikeelseks ja mitmel on need plaanis lähiajal ära muuta.