Selge sõnumi võistlusel tunnustatis Muhu valla arengukava

Eesti keele instituudi üldosakonna juhataja Gerly Tuisk ütles, et muhulaste arengukavas meeldis hindajatele ennekõike muhu keele kasutamine, samuti tekstile lisatud fotod ja graafika. "Üldiselt on arengukavad pikad ja lohisevad teksid, aga see on toredasti esitatud," sõnas Tuisk.