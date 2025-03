Kuressaare elektrivõrk uueneb – ees ootab 13 km kaablivahetust

Võrguettevõtte kinnitusel on Eesti linnade maa-alused elektrikaablid paljudes kohtades oma kasutusaja ületanud. Hiljuti Kuressaaret tabanud mitmete elektrikatkestuste põhjuseks olidki kaablid, mis pandi maa alla 60-ndatel aastatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuressaares konkreetselt üks kaabel oli 1961. aastast. Need vanad kaablid on õli-isolatsiooniga. Seal paberikihtide vahel on õli, mis seda isolatsiooni tekitab. Järgmisel aastal Kuressaares vahetame välja 13 kilomeetrit maakaableid," sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm.