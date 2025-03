TOIT Restoranivääriline roog kodus: kuldsed kartulikroketid ja hõrk siig

Figo menüü üllatas oma lihtsuse ja maitsete puhtusega. Roogade fookuses on kvaliteetsed toorained ja läbimõeldud kooslused. Just siin saime proovida kuldpruune kartulikroketeid, mis serveeriti siia, marineeritud kurkide ja siidise tikrikastmega. Need maitsed sobisid omavahel nii hästi kokku, et soovisime seda retsepti ka lugejatega jagada – sest õnneks on seda lihtne kodus järele teha.