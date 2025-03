Praegu Tallinnas elav Eleriin ütleb, et suur osa tema loomingust on kirjutatud kodusaarel. "Selles paigas on midagi maagilist, mis mind ikka ja jälle sinna tagasi kutsub – tagasi juurte juurde. Aeg justkui liigub seal teistmoodi – mööda oma seatud rada," lausub ta.