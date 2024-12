Endine Flora puurilukk lõi käed Kuressaarega

Möödunud hooajal esiliigaklubi Viimsi ridadesse kuulunud 26-aastane Nõmm on varasemalt Premium liigas esindanud Viljandi Tulevikku ja Tallinna Florat ning mänginud ka Poola esiliigas Nowy Saczi Sandecja ridades.

"Olen väga rõõmus, et Karl-Romet otsustas meiega liituda," ütles Kuressaare peatreener Sander Post klubi kodulehe vahendusel. "Ta on andekas ja rahvusvahelise kogemusega väravavaht, kes toob meie meeskonda juurde kvaliteeti, mis on uut hooaega silmas pidades kindlasti abiks."