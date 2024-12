Koostajad rõhutasid, et näitus on ajas täienev ja selleks oodatakse abi ka saarlastelt. Füüsiliselt avatakse seni virtuaalne näitus Vabamus loodetavasti järgmisel suvel.

Kokkuvõtvalt on “Vabaduse tuuled” lugu umbes 2500 eestlase saladuskatte all põgenemisest pärast sõja lõppu Nõukogude Liidusse soosivalt suhtunud Rootsi Kuningriigist. See toimus aastatel 1945–1951.