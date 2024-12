Kuressaare tänavavalgustusel on tarkvaraprobleemid

"Täna hommikul olid mitmed piirkonnad liiga vara välja lülitatud sellepärast, et osas kilbikontrollerites vahetati eile tarkvara uue vastu ja mingil põhjusel lülitasid need end liiga vara välja," selgitas AS-i Kuressaare Soojus tänavavalgustuse valdkonna juht Aare Tiitma . Probleemiga tegeleb Tiitma sõnul tarkvara arendaja.

Kui päeval tuled põlevad, on harilikult tegu remonttöödega, kuid praegu on Tiitma sõnul kesklinnas osa tulesid sisse lülitatud selleks, et keskväljaku jõulupuud oleksid tuledesäras. "Põlevad mittejuhitavad valgustid ja mõned sellised, millel on probleem valgustitevahelise signaali levikuga," selgitas ta.