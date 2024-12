Lasteaialapsed koguvad taas teeküünlaümbriseid

Kärla lasteaia direktori Kaja Voojärve sõnul on Küünlajahi peamised eesmärgid loodushoid ja heategevus.

"Saaremaa kaunis ja puhas loodus on meie suurim varandus. Samuti on projekt suurepäraseks abiliseks prügikäitluse teemade läbimisel ja kinnistamisel. Lisaväärtuse annab sellele veel heategevuslik nüanss, mis õpetab lastele hoolivust ja empaatiat," rääkis Voojärv.

Kärla lasteaia heategevuslik Küünlajaht sai alguse kolm aastat tagasi jõulude ajal. Idee autor ja eestvedaja on lapsevanem ning endine hoolekogu esimees Kätlin Rahnel.

Suurendatud jõududega õnnestus mullu ümbertöötlemisele viia üle 58 kg küünlaümbriseid. "Kui arvestada, et keskmiselt kaalub üks ümbris 2 grammi, siis teeb see kokku pea 29 000 ümbrist! Päris arvestatav kogus."

Rahaliselt ei ole saadud tulu Voojärve sõnul küll väga suur, kuid olulisem on mõte teha head ja samal ajal koguda kokku prügi, mis loodudes eales ei laguneks."Iga väike heategu ju tegelikult loeb," märkis Voojärv.

Tänavu on Kärla lasteaia projektiga liitunud ka Aste ning Kuresaare Rohu, Ida-Niidu, Tuulte Roosi, Ristiku ja Pargi lasteaed. Iga lasteaed korraldab kogumist ise, toimetades oma saagi seejärel Kärla lasteaeda.

"Kärla lasteaias on kogumiskast lasteaia värava taga, kuhu võivad küünlaümbriseid tuua kõik soovijad," täpsustas Voojärv.

Kel pole võimalik kogutud küünlaümbriseid Kärla või mõne teise lasteaia kogumispunkti viia, võib võtta näiteks Facebooki kaudu ühendust Kristi Sillartiga, kes toimetab need õigesse kohta. Samuti võib ühendust võtta projekti eestvedaja, Kärla lasteaia direktori Kaja Voojärvega. "Üheskoos on suurem tõenäosus, et teeküünlaümbrised ei satu tavaprügi hulka," sõnas Voojärv.