Saaremaa kirikute pühadesõnumist saab osa internetis

Kuressaare Laurentiuse kogudus on salvestanud vaikse neljapäeva jumalateenistuse. Mitme koguduse õpetaja Rene Reinsoo on jumalateenistusi salvestanud juba eriolukorra algusest. Pühade ajal on oma mõtisklusi Facebookis jaganud samuti mitmes koguduses teeniv Hannes Nelis.