Politseinädal: joobes juhid, vargused ja piirangute eirajad

“Need inimesed rikkusid 2 + 2 reeglit, mis näeb ette, et avalikes kohtades tohib koos liikuda kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet. Kui inimene ikka reeglit rikub, on politseil võimalus rakendada tema suhtes sunniraha kuni 2000 eurot,” rääkis Antsaar.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et seni on mandri vahet liikumise vajadus tingitud olnud kolmest põhiprobleemist – töö, kinnistud ja loomad. Näiteks on tihti probleemi ees rekamehed, kes peavad otsustama, kas jäävad paika mandrile, kus on nende tööautod, või tulevad koju Saaremaale.