Maria Mägi-Rohtmets vastab: Mida teha, kui üür käib kriisiajal üle jõu?

Maria Mägi-Rohtmets: "Üüri ja rendilepingute suhted seoses eriolukorraga võivad olla varasemaga võrreldes oluliselt muutunud, kas see annab õiguse ka lepingu tingimusi muuta, lepingulisi kohustusi peatada või koguni lepingud lõpetada, on eelkõige väikeettevõtjate mureks. See, mis on ühe lepingu jaoks oluline mõju ja õigusi loov, ei pruugi seda olla teise lepingu jaoks, kuigi esmapilgul tundub, et ollakse sarnases olukorras. Ennatlikult tehtud järeldused võivad tuua raskeid tagajärgi, kui selgub, et õigust polnudki."

Millised on ettevõtja võimalused juhul, kui eriolukorrast tulenevalt on takistatud majandustegevuse jätkamine üüri/rendipinnal?

Esimeseks soovituseks on kindlasti võtta ette konkreetne üüri- või rendileping ning sellega tutvuda. Eriti tasub pöörata tähelepanu sellele, et kas lepingus on midagi sätestatud ka selle kohta, mida pooled loevad vääramatuks jõuks (sh kas lepingus on selle kohta ka mingi ammendav loetelu) ning ka seda, et kas lepingus on midagi räägitud lepingupoole majandusliku olukorra halvenemisest. Näiteks kas poolel on õigus alandada ühepoolselt üüri- või rendihinda, millises ulatuses, milliseks perioodiks jms.

Kui lepingus pole sõnagi nendest teemadest juttu, siis on järgmine soovitus loomulikult üürileandjaga suhelda ning üheskoos mingi mõistlik ja mõlemat osapoolt rahuldav lahendus leida. Üldjuhul võib eeldada, et kui pooled on juba üürilepingu sõlminud, siis mõlema poole huvi on, et see lepinguline suhe kestaks edasi. Seega peaksid üldjuhul olema mõlemad lepingupooled ka otseselt huvitatud sellest, et leida võimalusi, kuidas lepingut jätkata. Viimase aja praktika näitab, et mitmed üürileandjad (nii äripindade kui eluruumide) on omalt poolt üürnikele vastu tulnud ja oluliselt üürihinda alandanud (keskmiselt järgmiseks kaheks-kolmeks kuuks), et siis uuesti leping ülevaadata ja poolte võimalusi analüüsida.

Kui aga üürileandja keeldub igasugustest läbirääkimistest või kompromissidest, siis on üürnikul valida kaks teed. Kas esitada nõue üürileandja vastu kohtusse tulenevalt lepinguliste kohustuste vahekorra olulisest muutumisest (Võlaõigusseaduse § 97) või öelda üürileping erakorraliselt (ilma eelnevalt ette teatamata) üles (Võlaõigusseaduse § 313). Mõlemal juhul tuleb üürnikul vaidluse korral ära tõendada see, et eriolukorrast tulenevalt on tema majanduslik olukord sedavõrd muutunud (halvenenud), et üürilepingu jätkamine samadel tingimustel ei ole võimalik. Üürilepingu lõpetamiseks on vaja analüüsida, kas negatiivne mõju üürniku majandustegevusele on ülesütlemise hetkeks olnud piisava kestvusega ja ka piisavalt intensiivne, et üürnikul oleks võimalik lepingust vabaneda.

Kohtupraktikas on seni vähe juhtumeid, kus kohus on otsuses alandanud üüri või teinud üürileandjale muid piiranguid. Eks meie majanduskeskkond on olnud päris pikalt enamuse jaoks ühetaoline. Eeldada võib, et lähikuudel leiab vastav kohtupraktika oluliselt täiendamist.

Kas eriolukord võrdub üürilepingutes Vääramatu jõuga ja üüri võib maksmata jätta?