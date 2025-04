Kaamos ja Saaremaa vald toetavad uusi õpetajaid 25 000 euroga

Tänavuse taotlusvooru maht on kokku 25 000 eurot. Stipendiumi suurus uuele õpetajale on kuni 2500 eurot ja praktikandile kuni 500 eurot.

„Soovime, et Saaremaa oleks paik, kuhu noor õpetaja tahab tulla. Meie roll on aidata neil siin sisse elada ja tunda, et neid on oodatud,“ sõnas abivallavanem Riina Allik.