SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Saarlased tuhavangis

17. aprilli Oma Saar kirjutas, et Islandi vulkaanipurske tõttu tuli Kuressaare linnateatril tühistada “Unenäo” etendus Harjumaal Arukülas ning samuti jäi ära VAT Teatri etendus “Vääärviid” Kuressaare linnateatri majas, kuna nii Kuressaare kui ka VAT-teatrist oli üks näitleja jäänud välismaale tuhavangi.

“Islandil tuld sülgava Eyjafjallajökulli vulkaanist tekkinud ja Euroopa kohale kandunud tuhk on toonud nii mõnegi saarlase reisiplaanidesse ootamatud muutused.

“Mõned on rõõmsad, et puhkus pikeneb. Enamik tahab koju. Rahalised võimalused hakkavad lõppema. Paanikat ei ole, tüdimus ainult,” ütles Türgis alates reedest kojulendu ootav Eveli Kallas. /.../

Samuti oli Türgis Ott Tänak, kes ei jäänud ootama, millal lennukid lendama hakkavad, vaid hakkas koju tulema autoga. “Praegu näitab Tallinna 2670 km,” ütles Tänak eile pealelõunal. Autoõnnetusse sattunud rallimees loodab vaatamata valule ka ise rooli istuda, et kiiremini koju jõuda. Kolmapäevaks loodab ta kohal olla.

Erinevate meediakanalite kaudu hakkas eile õhtupoolikuks laekuma infot, et suuremad õhuruumid saavad siiski üsna pea keelu alt vabaks. Samas ei ole jutt tuhapilvedest vaid väljamõeldis või liigne hirm, nagu paljud arvavad, vaid need on ka Saaremaa kohal täiesti olemas.