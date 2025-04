LEIVAKONTSU SKANDAAL Muhu Pagarid teenisid Mustamäel ära naisõiguslaste pahameele

See ei ole lihtsalt humoorikas või süütu – see on seksistlik, labane ja annab lastele (ja täiskasvanutele) väga vale sõnum, leiab Pille Tell Facebooki grupis „Virginia Woolf sind ei karda!“

Muhu Pagarite asutaja Martin Sepping selgitas Delfi Eesti Naisele, et umbes kaheksa aastat tagasi, kui kujundati Mustamäe keskuse pagarikoda, oli arutluse all mitu eesti vanasõna ja raske on nüüd öelda, kelle otsusel ja heakskiidul just see vanasõna seinale läks. "Kindlasti võtan juhatuse liikmena täieliku vastutuse ja vabandan solvunud kliendi ees!"

Sepping lisas, et tegemist on esimese naisega, kes piiripealselt musta huumori valdkonda liigituvat Eesti vanasõna solvavaks on pidanud.

Kodurahu huvides on plaanis tekst asendada vähem provokatiivsega.