Lembit Uustulnd pani „Avamere“ sarjale punkti: „Kõik asjad saavad ükskord läbi“

„Aga kõik asjad saavad ükskord läbi ja tuleb mingis asjas punkt panna,“ rääkis Uustulnd Kadi raadio „Keskpäeva“ saates. „Muidugi, kui ma ütlen ausalt, siis mul on omal ka kahju – ma olen kuus aastat tihedat kirjatööd teinud. Selle aja jooksul on kaheksa osa välja tulnud sellest Avamerest. Ja sa oled juba nende tegelastega harjunud – nad on sinu omad, praktiliselt oma pere. Nüüd tuleb ühel hetkel lihtsalt punkt panna.“