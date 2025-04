FC Kuressaare alistas kodus Pärnu Vapruse

„Esimene poolaeg oli kindlasti meie parim seni. Me suutsime tekitada väga palju võimalusi ja ka kaitses olime väga heal tasemel,“ ütles peatreener Sander Post pärast lõpuvilet. „Teisel poolajal enam päris samasugust minekut ei olnud – võib-olla natuke mänguseisu tõttu –, aga kokkuvõttes need kolm punkti olid väga tähtsad ja me väärisime seda.“

„Me ei ole halvasti mänginud. Kalju ja Levadiaga olid meil tugevad mängud – me oleme liikumas õiges suunas. Täna me mängisime hästi ja olime selle ära teeninud,“ lisas ta. „Vastased meid ei üllatanud – analüüs oli tehtud, olime valmis.“

Väravavaht Karl-Romet Nõmm tõi esile meeskonna head suhtumist, märkides, et kui sama mentaliteet püsib ka nõrgemate vastaste vastu, hakkavad punktid järjest rohkem tulema.

„Meie suhtumine oli täna paigas. Täpselt sama oli Levadia vastu ja enamuse ajast ka Kalju vastu,“ märkis ta. „Kui me suudame sellist suhtumist hoida ka nende vastu, kes võib-olla ei ole tabelis nii kõrgel, siis hakkavad punktid ka stabiilselt tulema.“

Mäng ise nõudis pingutust. „Raske mäng oli – mehed pidid palju jooksma. Paljud ütlesid, et jalad olid ikka korralikult läbi. Ja eks see ilm ka mängis oma rolli – päike oli ilus, aga see võttis jõudu. Samas, kõigilt tuli kõva panus ja alati on hea, kui raske töö toob tulemuse.“