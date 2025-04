KÜLAVAHELOOD Pihtla ja Valjala osavaldade eakad lustisid Sandlas

BÄNDIMEHED ENNE ESINEMIST. Elar Merelaid ja Karl Tooming bändist Siin me oleme enne lavale minekut peolauas.

Jürikuu, aga aprilli kutsutakse ka huhtukuuks, kolmas nädal saabki möödanikuks. Jürikuus on mitu tähtpäeva. Suur reede,on neist kõige suurem püha, mille just seljataha jätsime. Nüüd siis vaikne laupäev, järgnevad ülestõusmispühad, 1, 2 ja 3-s püha. Kolmapäeval on jüripäev ja veteranipäev.