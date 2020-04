Terviseamet on otsustanud Kuressaare Haiglast osa COVID-19 patsiente transportida mandri haiglatesse, tuues põhjuseks, et nii on võimalik siinses haiglas infektsiooniohtu ja töökoormust vähendada. Haigla ravijuhi Edward Laane sõnul tuli neile selline kiirelt tehtud otsus suure üllatusena.