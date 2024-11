TOIT Apelsinimaitseline peeditšatni viib keele alla

VALMIS ENAM-VÄHEM TUNNIGA: Tõnis Kipperi sõnul tõestab see retsept, et hõrgud road ei nõua alati tunde kestvat kokkamist. Kui osta juba keedetud peet, saab jõuluse mekiga peeditšatni valmis veelgi kiiremini.

Kõige rõõmustavam osa sellest peediroast on valmistamise lihtsus – peedi keetmine jääb ära, mis säästab aega ja vaeva. Kogu protsess koos ettevalmistustega võtab umbes poolteist tundi ning lõpptulemus on jõulutalvise maitse ja ahvatleva lõhnaga kaste ehk moos, mis sobib imehästi liha või juustu kõrvale. Raadiohääl Tõnis Kipper, kes avastas selle Õhtulehest, märgib, et selle retsepti suurim väärtus on ajavõit – ei mingit tundide pikkust peedivaaritamist.