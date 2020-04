KIRI OOKEANILT #SAARLASTELE ⟩ Olge tublid ja pidage vastu!

Koroonapandeemia tõttu oma Artkika-reisi katkestanud meeskond on seilanud vahetpidamata alates Tšiilist. Algselt Alaska poole pandud kurssi muudeti kuna meeskonda ei lastud kuskil maale. Reederid andis meeskonnale käsu laev Saaremaale tuua. Praegu on eeldatavaks saabumise ajaks mail lõpupäevad. Admiral Bellingshausenil on meeskond koosseisus Meelis Saarlaid, Jaan Tätte, Peeter Saar, Ahto-Aaslav Kaasik ja Kaido Kama. Osad neist pidid maha minema juba mitu nädalat tagasi, kuid nüüd on sunnitud ette võtma pika merereisi.