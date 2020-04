Õpilased kipuvad koolitundi, mis muidu ei meeldi

Tellijale

Päeva pealt, pea ees, distantsõppesse sukelduma pidanud õpetajad on kõik suutnud pinnale ujuda ning tunnistavad, et sunnitud digipööramine on isegi kasuks tulnud. Kui Saarte Hääl koolidelt tagasisidet palus, märkisid õpetajad tihti, et sunnitud iseseisvus on õpilastele õpetanud vastutust rohkem, kui seda koolis tuntakse.