Kärpekrokodill hammustab toetusi ja investeeringuid

Mis puutub erinevatesse spekulatsioonidesse, mille kohaselt müüakse miinuse täitmiseks maha Kuressaare Soojus, siis Heinsalu kinnitas, et müügiprotsess on praegu peatatud. Kuigi lisaeelarves pole sees valla töötajate palkade kärpimist, Heinsalu nende kärpimist ei välistanud ega ka kinnitanud.

Vallavolikogu opositsioonilise Saarlase valimisliidu juht Vello Runthal on oma sõnul isiklikult seda meelt, et püksirihma tõmmatakse koomale liialt vähe. Tema sõnul saab alati rohkem. Runthal leiab, et kärpida tuleks ka palku ja seda astmeliselt: kõrgemapalgalistel näiteks 25% ja kõige madalamal astmel olevatel töötajatel võiks kärbe kasvõi olemata olla. Kindlasti ei tohiks palka vähendada eesliinil olijatel nagu näiteks sotsiaaltöötajatel. Kokku tuleks tõmmata esinduskulusid ja kõikvõimalikke soodustusi.

Lisaeelarve kärped ei ole piisavad

Tuleks oluliselt teha veel kärpeid – kõigepealt majanduskuludes. Tuleks kaaluda, kas tehtavate kulutuste raha jääb Saaremaale või viime selle raha mandrile.

Esmajoones tuleb kärpida kulutusi, mida ei ole nii väga vaja ja mis ei mõjuta Saaremaa majandust. Valla rahaga on vaja turgutada Saaremaa ettevõtlust, et oleks tööd erasektoril. Sest erasektor peab ju vallaametnikke üleval ning kui suudame meie turismisektori, hotellid, restoranid jms päästa, siis saame ka tulevikus hästi elada.

Nii et kokku tuleb hoida vallal, aga ikka kaaludes, et raha (kulud) ei läheks Saaremaalt välja. Et me koos kriisis ellu jääksime, mitte ei nuumaks teisi, ise vireledes.

Vello Runthal, Valimisliit Saarlane