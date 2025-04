PÄÄSTEAMETI TÖÖTAJA Tanel Teevet (Väina Haldus OÜ) on kalapüügiga tõsisemalt tegelenud viimased neli-viis aastat. Kala püüab Orinõmme mees Väinameres. "Kena on hommikul välja minna ja loota, et äkki näkkab. Merele on alati kena minna, leppida tuleb sellega, mis on."

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl