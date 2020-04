Eakaid pole hooldekodudest koroonaohu eest pakku viidud

13. aprilli Saarte Hääles ilmunud uudises leidis Edward Laane, et koroonatestile negatiivse tulemuse saanud eakad oleks mõistlik võimalusel koju viia – see aitaks vältida nende nakatumist. „Kui vähegi võimalik ja pere on terve, siis meie soovitus on hooldekodu negatiivse testiga elanikud koju viia. See on kõige ohutum,” ütles haigla ravijuht.