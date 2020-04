Saarlastel kulub raha toidule rohkem, transpordile vähem

Statistikaameti reedel esitletud leibkondade eelarve uuring aasta 2019 kohta näitab, et Saare maakond on kulutuste tasemelt ühe leibkonnaliikme kohta Eestis kümnendal kohal. Kolm aastat varem, 2016, olime pingereas seitsmendad.

Keskmiselt on kolme aastaga kulutused leibkonnaliikme kohta Eestis kasvanud 81 eurot, 408 eurolt 489 eurole. Saaremaal on kasv olnud 26 eurot, 389-lt 415 eurole.

Viimase kaheksa aasta lõikes on toidule ja mittealkohoolsetele jookidele tehtavate kulude osakaal leibkondade väljaminekutes olnud ühtlases languses nii Eestis keskmisena kui ka Saaremaal.

Värskete andmete järgi on aga meil 2016. ja 2019. aasta võrdluses toimunud taas tõus (25,1 protsendilt 28,8 protsendile), samas kui Eesti arvestuses jätkub langustrend (23,4 protsendilt 21,2 protsendile).

Väljaminekud on suuremad liha- ja piimatoodete, samuti puu- ja aedviljade ostmisel, pisut väiksemad aga leiva, kalatoodete ja suhkru soetamisel. Kolme aasta võrdluses on langenud kulutused tervishoiule, hotellidele ja väljas söömisele, üle 10 protsendi alkoholi- ja tubakatoodetele. Enim on aga langenud Saaremaa leibkondade kulutused transpordile – 65 eurolt 51 eurole kuus leibkonnaliikme kohta.

Põhjust ei selgu

Kui 2016. aastal olid Saaremaa leibkonnad uuringu järgi transpordikuludelt veel Raplamaa järel Eestis teisel kohal, siis 2019. aastal olime langenud 11. kohale. Sealjuures ületavad raplamaalaste transpordikulud kuus (108 eurot) saarlaste omi (51 eurot) enam kui kaks korda.

Statistikaameti meediasuhete juht Kadri Kütt ütles, et ka ameti analüütikule jäi silma transpordikulutuste vähenemine Saaremaal, aga selle põhjust uuringust välja ei tulnud.

“Haldusreform ilmselt Saaremaad uuringu tulemuste võtmes ei mõjutanud. Enamikes maakondades muutusid aga piirid ja seetõttu ei saa me enam muutusi näiteks hindade või tarbimise muutumisega selgitada,” lisas ta.

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõuniku Kaarel Tangu sõnul on transpordikulutuste osakaalu vähenemist keeruline seletada.

Tasuta transport

“Mina võtaksin aluseks samuti selle, et 2018. aastal rakendus meil tasuta ühistransport ja valimisse sattus palju leibkondasid, kes kasutavad ühistransporti. Antud diagrammilt on ka näha, et ka paljudes teistes maakondades, kus rakendati tasuta ühis-

transporti, on n-ö käärid erinevate aastate lõikes väiksemad,” arutles ta.

Samas võib üheks põhjuseks olla ka see, et saarlased on leidnud rohkem tööd Saaremaal ja mandril tööl käimine on vähenenud – misläbi ka kulutused transpordile langenud. “Selleks tuleks aga vastavaid andmeid omavahel kindlasti täpsemalt võrrelda,” lausus Tang.