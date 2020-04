Terviseamet: koroonaviiruse leviku tempo on aeglustunud

Kokku on testitud ligi 4 protsenti Eesti elanikest, tehtud testidest on positiivseks osutunud 3,4 protsenti. Tulemuste kohaselt on suurem positiivsete osakaal Saaremaal (16,4%), Võrumaal (4,6%) ja Pärnumaal (3,1%).

Ülevaates on kajastatud ka kõik terviseametile teada olevad välismaalt sisse toodud laboratoorselt kinnitatud COVID-19 juhud riikide kaupa. Teadaolevaid sisse toodud juhte on 118 ja need pärinevad 21 erinevast riigist. Enim juhte on sisse toodud Austriast - 34, järgmisel kohal on 23 juhuga Itaalia ja kaheksa juhuga Prantsusmaa.