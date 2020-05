Sooja toidu vedu lastele lõpeb nädala pärast

Sooja toiduga varustati eelkõige nende perede lapsi, kelle toimetulek on iseseisvalt raskendatud, aga ka neid lapsi, kelle vanemad on leviva viiruse pärast haigestunud, peavad olema karantiinis või töötama nn eesliinil. Viimast korda toimub kojukanne 8. mail. Kõikidel peredel, kellel on toimetulekuraskusi, palub vallavalitsus edaspidi pöörduda sotsiaalosakonna poole.