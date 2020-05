Saartega on ennast sidunud sadu uusi inimesi

Perioodil märtsist maini on Saare maakonna rahvaarv kasvanud 150 inimese võrra. Suur osa neist on ennast 14. märtsist kehtinud liikumispiirangute ajel registrijärgselt Saaremaa, Muhu või Ruhnu valla elanikuks märkinud.

Omaette teema on rahvastikuregistris lisa-aadressi määramine. Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kristi Ringmets ütles, et lisa-aadressil on mõte siis, kui inimesel on mitu elukohta ning ühe neist määrab ta põhiliseks ja teised lisaks. Nii saab riik vajadusel inimesega kontakti mitmest kohast.