PROTESTIVIDEO ⟩ Vanalinna kooli õpilasesindus: "Saaremaa vald keeras meile selja"

"See on renoveerimist ootav Kuressaare Vanalinna Kool. Renoveerimine lükati Saaremaa valla poolt 2 aastat edasi ja lubati renoveerida meie iidvana staadion. Siis tuli koroona ja jälle keeras Saaremaa vald koolile selja," kirjutatakse Youtube keskkonnas avaldatud staadioni nukrat olukorda kajastavas videos.

Õpilasesindus kirjutab kuidas neile tundub, et Saaremaa vald ja Euroopa spordilinn ning lastesõbralik linn Kuressaare ei hooli kooli 370 õpilase tervisest kohe üldsegi.

Kommentaar

Madis Kallas: "Keegi ei osanud kriisi ette näha".

"Keegi ei osanud tõesti koroonakriisi ette näha ja hetkel rahalisi vahendeid me juurde saanud kusagilt ei ole. Riigi toetust saab panna ainult uutele objektidele ehk VLK staadion sinna ei kvalifitseeru. Nii kahjuks on.

Samas olen mina seda meelt, et Saaremaal on VLK vaja ning selle ehitus tuleb peale SÜG renoveerimist. Staadioni ehitus on planeeritud järgmisel aastal.

VLK staadioni pärast olen ka mina kurb aga lahendusi hetkel 2020 aastaks ei ole leidnud. Samas ei saa kogu Kuressaaret võtta ühe näite põhjal ja paljudes asjades oleme väga laste- ja spordisõbralik. Selle aasta lõpuks saavad kõik lasteaiad ja nende hoovialade renoveeritud , et selliseid linnu Eestis väga üksikuid. Just avasime KG staadioni, mida oli oodatud 30 aastat. Näiteid võiks tuua veel.

Loomulikult saan aru, et teised objektid ei tee VLK õpilaste tingimusi paremaks aga selline on hetke reaalne seis. "