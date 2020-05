Kuressaare jahisadam tahaks kiirlaevaühendust Riiaga

Kuressaare sadama kasutus on tema sõnul ka varasemalt erinevatel tasanditel jutuks tulnud. Seni on olnud üks takistuseks vastava laeva leidmine, kuid praeguses majandusolukorras peaks Prii hinnangul laeva leidmine olema soodsam. Ta näeb kiirlaevana tiiburlaevade tüüpi aluseks, mille sarnased kurseerisid kunagi Kingissepa ja Riia vahel ning alles hiljuti ka Tallinna ja Helsingi vahel.

Kuressaare sadamasse sobilike tingimuste ehitamiseks on juba 10 aastat tagasi valminud farvaatri ja kiirlaevade kruiisikai tööprojekt. Süvendamise osas oleks ideaal juba 1998 aastal tehtud projekti täitumine, kus nähti kolme kilomeetri pikkuse farvaatri laiuseks 50 meetrit ja sügavuseks kolm meetrit. Kerget süvendamist vajaks sissesõit iga kolme-nelja aasta tagant. Tehtud on ka keskkonnamõjude hindamine, mis Keskkonnaministeeriumi poolt ka heakskiidu saanud ning mille värskeandmiseks on juba pöördutud keskkonnainspektsiooni poole. Ajal mil sadamas toimuksid ehitustööd, saaks laev silduda Roomassaares.

Jaanis Prii ütles, et investeeringuvajadus kolm miljonit on kalkuleeritud piisava varuga ning tegelikkuses tuleks see summa väiksem. Tema sõnul ei ole see investeering väga suur summa, vaadates riigi poolseid toetusi transpordiühendustele.