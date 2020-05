TTÜ erialadele Saaremaal saab astuda digitaalselt

Tallinna tehnikaülikool (TalTech) on Kuressaares tulevasi spetsialiste ette valmistanud juba ümmargused 20 aastat. Saaremaal saab õppida kahel suunal: väikelaevaehitust ja meretehnikat ning ettevõtlust ja elamusmajandust. Praegustest, umbes kahesajast üliõpilasest on üle poole tulnud mandrilt. Meil õppivatest tudengitest on kaugemalt käijad Viru- ja Tartumaalt. Eks ole siis põhjust seda teekonda ette võtta.

Ehk on põhjus ka selles, et Saaremaal pakub TalTech ühena vähestest võimalust omandada rakenduskõrgharidus sessioonõppena. Praegusel ettearvamatul ja keerulisel ajal tasub ka saarlastel kaaluda selle võimaluse kasutamist. Kui saared pandeemia tõttu suleti, ei tekitanud see meie õppeprotsessis olulist tõrget, sest digitaalsed meetodid olid meil juba niikuinii kasutusel. Ka praegu toimub õppimine, eksamite ja arvestuste sooritamine ning ka lõputööde kaitsmine interneti vahendusel. See ei asenda küll auditoorset õppevormi, kuid aitab keerulistest aegadest üle saada.

Tavaolukorras on õppetöö korraldatud nii, et laevaehituse üliõpilased on meil ühe nädala kuus esmaspäevast laupäevani ja ettevõtluse tudengid üle nädala reedel ja laupäeval. Täpsemat infot Saaremaal õpetatavate erialade ja sisseastumise kohta leiate veebilehelt teejuht.taltech.ee/mereakadeemia.