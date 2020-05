Meelis Juhandi: kurb on anda ülevaadet sellisest nädalast

Kahele roolijoodikule šokivangistus

5. mai hilisõhtul peatasid politseinikud Imara külas kontrollimiseks sõiduauto BMW, mille roolis oli 19-aastane mees. "Politseinikud tuvastasid mehel alkoholijoobe ja pidasid ta kahtlustatavana kinni. Mees on ka varem sarnase teo eest karistada saanud. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust," rääkis Meelis Juhandi.

Järgmisel hommikul andis tähelepanelik saarlane politseile teada, et Kuressaare linnas sõitis sõiduauto Toyota Uus-Roomassaare tänava ja Allee tänava ristmikul otsa liiklusmärgile ning suundus seejärel lähedalasuvasse parklasse. "Teatele reageerinud politseinikud tuvastasid sõiduki roolis olnud 40-aastasel mehel alkoholijoobe. Mehel oli sarnase teo eest kehtiv karistus ja politseinikud pidasid ta juhtunus kahtlustatavana kinni. Ka selle sündmuse asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust," ütles Juhandi.

Sama päeva pärastlõunal andis tähelepanelik liikleja politseile teada kahtlase sõidustiiliga sõiduautost Volkswagen, mis liikus ringi Ratla külas. Politseinikud pidasid sõiduki kontrollimiseks kinni ja tuvastasid Volkswageni roolis olnud 43-aastasel mehel alkoholijoobe. Seegi mees on politseile juba tuttav paadunud roolijoodik. "Antud juhtumi osas alustasime samuti kriminaalmenetlust ja pidasime mehe kahtlustatavana kinni," sõnas piirkonnavanem, kelle sõnul määras kohus mõlemale 6. mail sõidukiroolist alkoholijoobes tabatud mehele karistuseks šokivangistuse.

Kahetses, aga sõitis jälle

8. mai varahommikul pidasid politseinikud kontrollimiseks kinni sõiduauto Mercedes-Benz, mille roolis olnud 39-aastasel mehel tuvastati alkoholijoove. Lisaks puudus tal vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. "Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni ja juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Mees tunnistas oma viga ja ütles, et kahetseb tegu südamest. Pärast esmaste menetlustoimingute lõpetamist mees vabastati," rääkis Juhandi, lisades, et paraku tuli politseinikel juba järgmise päeva õhtul sama mees uuesti juhtimiselt kõrvaldada…

"Kurb on anda ülevaadet sellisest nädalast," ütles piirkonnavanem nädalat kokku võttes. "Kõigi nende sündmuste peategelased on sarnaste tegude tõttu juba varemgi politsei huviorbiiti sattunud, aga nagu selgub, pole nad oma vigadest õppinud. Tuletan siinkohal meelde, et alkoholi tarvitanud inimesel ei ole lubatud sõiduki rooli istuda, sest nii seab ta ohtu iseenda ja ka teiste liiklejate turvalisuse ning elu."