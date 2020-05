President tuli saartele esimesel võimalusel

Visiidi esimesel päeval toimunud kohtumised valdade ja haigla esindajatega puudutasid loomulikult kriisi. President tõi esile kriisi ajal kogukonnale appi tõtanud vabatahtlike panust, kes tema sõnul on kangelased. Kaljulaid lisas, et Saaremaa kogukonna ühtehoidmine ei tulnud tema jaoks üllatusena, kuna saarlased on ikka üksteist aidanud.