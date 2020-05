La Tene butiik kolib kesklinnast Aurigasse

„Mul on rõõm kõikidele saarlastele teada anda, et La Tene butiik saab endale peagi täiesti uue kuju ning kolib Auriga keskusesse,“ ütles poe üks omanikest, Must Kass OÜ juhatuse liige, selgeltnägija ja meedium Tene Laul. „Tegutseme selle nimel, et avada butiik põneva kaubavalikuga juba juunis enne jaanipäeva.“