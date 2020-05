Vald andis välikohvikutele osalise üürisoodustuse

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk täpsustas, et 50-protsendiline üürivabastus kehtib kuni tänavuse suvehooaja lõpuni ja see puudutab kõiki terrassi soovijaid.

Abivallavanem Jüri Linde lisas, et kuna valla poolt paigaldatakse tänavakohvikutele piirded ja kohvikupidajad selleks eraldi kulutusi tegema ei pea, ning arvestades vähegi võrdset kohtemist teiste kohvikutega, kellel ei ole võimalik oma äritegevust laiendada vallale kuuluva maa arvelt, ei pea vallavalitsus täielikku üürivabastust põhjendatuks.

Vallavaraspetsialist Margo Sooäär ütles, et siiani on tänavakohviku pidamiseks esitanud taotluse viis ettevõtjat ja rahuldatud on kolm taotlust. Võrdluseks - aastal 2018 pidas Kuressaares tänavakohvikut kümme ettevõtjat.