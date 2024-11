MUHU UUDISED Liiva linna linnapuodi

Ja sialt eetsi lähäb juba rall lahti. Laat pidada olema neljateistmendamal. Ja vuastalõpu pidu oo kakskümmend kahessa. Sõnna suab juba piletime osta ja kohti lava jaare kindi panna. Õhta juhiks oo Jaan Allik. Mälumängijatele tuttav mies. Neh, just siesamma, kis sii ajujuogasid tegemas köib. Ja sest võib juba arvata, et selle pidu aegas oo mälumäng õhta Liival pidusaalis, mitte teese omingu tiagid kus ula pial. Ja tansiks mäŋŋab Regatt. Oo muidki põnevaid esinejaid. Et tasub pissitassa juba akata leitisid ja ülikondasid kapist välja vädama.