Saare maakonnas diagnoosivad arstid tuberkuloosi mõnel inimesel aastas

Eestis registreeriti mullu kokku 151 tuberkuloosijuhtu, neist 127 uut ehk esmast juhtu. Kirja läks ka 21 retsidiivjuhtu – aktiivse tuberkuloosi juhud, kus tuberkuloos diagnoositakse inimesel, kes on varem tuberkuloosi põdenud, saanud tuberkuloosiravi ja paranenud. Muid korduvravijuhtusid registreeriti kolm. Haigestunutest 103 olid mehed, 48 naised. Vanim patsient oli 97-aastane, noorim 1-aastane.

Kõige rohkem diagnoosi tuberkuloosi Harju maakonnas – 52 inimesel. Ida-Virumaal läks kirja 25 haigusjuhtu ja Tartumaal 22. Kõigis teistes maakondades jäi haigusjuhtude arv alla kümne, Hiiu- ja Võrumaal oli see koguni null.

Statistika näitab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on tuberkuloosi põdejate arv nii kogu riigi peale kui ka Saare maakonnas kõvasti langenud. 2010. aastal registreeriti Eestis 303 haigusjuhtu. Saare maakonnas diagnoositi see tõbi toona kaheteistkümnel inimesel – üheteistkümnel kopsutuberkuloos ja ühel kopsuväline tuberkuloos.