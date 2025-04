J-FEST ise on omanäoline festival, millel on põnev ajalugu. Esimest korda sündis see 2019. aastal Jõhvi Gümnaasiumis praktilise tööna, mille elluviijateks olid Kirill Volkov ja Dmitri Orehhov koostöös ning Natalja Šabartšina juhendamisel. Üritus läks osalejatele ja publikule nii hinge, et sellest sai traditsioon, mis on aastatega aina kasvanud.