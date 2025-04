Politseinike tähelepanu oli tema sõnul valdavalt suunatud just sõidukiirusele, kuid nädala kogemusele tagasi vaadates võib öelda, et tavapärasest rohkem rikkumisi ei tuvastatud. "Kuigi me sel korral kõiki inimeste poolt märgitud kohti kontrollida ei jõudnud, teeme seda nüüd edaspidi liiklusjärelevalve käigus," lubas Antsaar.