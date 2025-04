NOORED LOOJAD Ilmar Torni nimelisele kunstikonkursile laekus 19 tööd

Kunstniku tütar Sirje Ennok-Torn rääkis Kadi raadio "Keskpäeva" saates, et konkursi idee sai alguse soovist kasvatada lastes huvi kunsti vastu ja samal ajal hoida elus mälestust ühest Saaremaa tuntumast graafikust Ilmar Tornist.

Ennok-Torni sõnul ei olegi konkursi peamine siht tulevaste suurte kunstnike koolitamine, vaid armastuse kasvatamine kunsti vastu. "On armas, et lapsed joonistavad ja tunnevad huvi. See harjumus võib kanduda ka vanematesse õpilastesse," ütles ta.