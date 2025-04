Tuule naaseb Saaremaale

Kuna ametlik navigatsioonihooaeg ei ole enam mägede taga ning algab juba 1. mail, hakkavad tasapisi ettevalmistused eesootavaks hooajaks. Täna tuleb Kuressaare politseijaoskonna SRU liikmetel tuua Pärnust ära talvepuhkusel olev kaater M-06, nimega Tuule. Nagu ka eelnevatel aastatel, seab Tuule end sisse Roomassaare jahisadamas, kus pääs merele on kõige kiirem.

"Tänane peegelsile meri annab lootust, et ees seisab ilus ja rahulik merehooaeg, kus saame kõik nautida seda head, mida meri meile pakub. Kuressaare SRU on uueks hooajaks igati valmis. Soovime kõigile turvalist meresõitu!" ütlesid SRU liikmed.



Ametlik navigatsioonihooaeg viitab ajavahemikule, mil veeliiklus on korraldatud ja ohutust toetatakse süsteemselt. Sõita võib ka väljaspool hooaega, aga seda tuleb teha ettevaatlikult ja omal vastutusel.