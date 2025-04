PÄIKEST JA ÄIKEST Nädalavahetusel võib välku lüüa

Teisipäeva öösel kandub üle Skandinaavia põhjaalade liikuva madalrõhkkonna serva mööda üle Eesti niiskust - siin-seal sajab vihma ja on udu. Päev tuleb kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja sisemaal päikeseline, vaid rannikualadel püsib jaheda vee- ja sooja õhumassi kontrasti tõttu udu. Tuul on nõrk, Soome lahe ääres mõõdukas, puhub öösel edelast, õhtu poole idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C, päeval 11..16°C, briisituulega rannikul jääb alla 10°C piiri.