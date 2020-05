Vald lahendas Oumani tööliste transpordimure

Saaremaa valla transpordispetsialist Merike Sõrm ütles, et suvel väljub linnaliini nr 2 varahommikune reis kümme minutit hiljem kui talvel. See tähendaks, et inimesed, kes tulevad bussiga tööle Kellamäelt ja Lahekülast, ei jõua õigel ajal kohale.