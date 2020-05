"Võiks öelda, et Musta Mandri enim omandatud kõrgharidus on psühholoogia – netis tegutsevad pätid oskavad hästi leida inimhinge nõrkusi ja neid enda kasuks edukalt ära kasutada," ütleb politseinik Priit Sepp, kelle igapäevaseks tööks on internetikuritegude uurimine.